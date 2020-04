Triestina, Maracchi: "La speranza è tornare a giocare, anche in estate. Ma ora è dura"

Il calciatore della Triestina Federico Maracchi intervistato da Il Piccolo ha parlato di questa difficile situazione e del possibile ritorno in campo: "È una situazione stranissima e sono giornate molto particolari, bisogna farci l’abitudine. La speranza è sempre quella di tornare a giocare, anche più avanti, anche giocando ogni tre giorni in estate. Ma bisogna capire come si evolve la situazione. - continua Maracchi - Se si ripartisse ci sarebbero da fare trasferte in giro per l’Italia, la vedo dura perché questa pandemia non si risolverà da oggi al domani"