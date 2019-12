Triestina, Milanese: "Basta disfattismo, ci giocheremo la Serie B"

© foto di Monia Bracciali

Nel corso della festa di Natale in casa Triestina l’amministratore unico del club Mauro Milanese ha lanciato un appello ai tifosi chiedendo di sostenere la squadra e smetterla con un disfattismo che non fa bene a nessuno: “Tutti ci davano come squadra da battere alla vigilia, ma abbiamo fallito qualche passo. Io però non mi demoralizzo e i conti li faremo alla fine, chiedo solo ai tifosi di restare uniti e sereni nonostante qualche incomprensione dopo la finale dello scorso anno. - continua Milanese come riporta Il Piccolo - Dico basta con disfattismo, prevenzione e negatività, che si sfoga soprattutto sui social. La squadra non ha mollato, conterà arrivare al momento giusto con tanta birra nelle gambe e alla fine ci giocheremo la serie B, speriamo con più gente possibile”.