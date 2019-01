Triestina, Milanese: "Biasin ci ha salvato. Ora puntiamo in alto"

© foto di Monia Bracciali

Intervistato da Tuttosport l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha parlato della rinascita del club alabardato e dei progetti futuri con l’intenzione di fare grande il club alabardato: “C'era una società sull'orlo del fallimento, con ormai pochi tifosi e una generale amarezza in città per quel che riguardava il calcio. Per fortuna esiste mio cugino, Mario Biasin. Ha una forza economica importante, è un imprenditore immobiliare, tramite la sua azienda vende ville in tutto il mondo ed ha oltre diecimila dipendenti. Vive e lavora in Australia ma non ha mai dimenticato la sua Trieste che ama profondamente. Lui ha salvato la Triestina, ci ha messo i soldi, ci ha permesso di avviare un percorso e a me ha affidato la conduzione della società in sua assenza. Senza di lui la ripartenza non sarebbe stata possibile e finché ci sarà lui io non lascerò mai la Triestina. - continua Milanese – Ora dobbiamo crescere per gradi anche se capisco l’impazienza del presidente. Sono certo che grazie a lui riusciremo a fare il salto di categoria e garantirci un futuro sereno. Serie A? Dipende da Mario, ma bisogna salire per gradi. Sono fiducioso nel nostro futuro e felice del nostro progetto, che riguarda tutta la città, non solo la società o la squadra"