Dalle colonne de Il Piccolo, l'Au della Triestina Mauro Milanese ha fatto il punto sulla panchina alabardata, motivando la decisione di confermare (almeno per ora, e come traghettatore) il tecnico della Berretti Nicola Princivalli: "Siamo più leggeri, è stato come stappare una bottiglia chiusa. Credo che cambiare in questo momento forse non è la cosa più intelligente, anche perché ho ancora dubbi e perplessità sulla scelta, meglio lasciare l’inerzia positiva finché dura e sfruttare l’onda. Perché fermarsi a far benzina con il serbatoio pieno?".