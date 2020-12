Triestina, Milanese: "Cambio allenatore? Avevo paura di perdere troppi punti con le big"

"Nella mia esperienza al Grifo sono stato benissimo. Nei campionati delle “7 sorelle” posizionarci a sinistra in classifica è stato un miracolo": dalle colonne del Corriere dell'Umbria esordisce così, nella settimana che porterà al confronto con il Perugia, l'Au della Triestina Mauro Milanese, ex di turno.

Il numero uno degli alabardati ha poi proseguito: "Noi purtroppo fino a ora abbiamo perso qualche punto. Avevamo qualche partita in mano e non l’abbiamo vinta. Il Perugia ha un allenatore bravo. Può essere la squadra favorita del campionato in un girone dove anche Sudtirol, Padova e Triestina all’inizio dell’anno avevano la rosa per arrivare in fondo e dove le piccole non sono tali ma di valore medio. Il girone B è il più difficile della categoria. Sarebbe bello che venissero promosse entrambe. Se non va su la Triestina, tiferò per il Perugia".

E sul ribaltone in panchina, che ha portato Giuseppe Pillon al posto di Carmine Gautieri: "Mi è dispiaciuto molto interrompere il rapporto lavorativo con Gautieri. Abbiamo iniziato l’annata con grandi aspettative, poi ci sono stati degli incidenti di percorso. Il gioco a un certo punto latitava. Ho deciso di cambiare perché giocando contro le big avevo paura di perdere troppi punti poi difficili da recuperare. Veniamo da una buona gara contro il Padova dove ci hanno assegnato un rigore ma ce l’hanno tolto per fuorigioco dopo tre minuti. E’ stato un episodio anomalo”.