Triestina, Milanese: "Chiudiamo la stagione coi play off. Ma la vera battaglia è la riforma"

L'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha parlato a Il Piccolo soffermandosi sulla ripartenza tornando a ribadire che non ci sono i tempi per completare tutta la stagione: “Basta fare due conti per capire che non ci sono le settimane sufficienti per concludere la regular season e fare i play off. Quest’ultima ipotesi mi pare l’unica percorribile, a patto che sia garantita la salute di tutti. Se tutto dovesse filare liscio si potrebbe ipotizzare il via dei play off nella prima settimana di luglio per chiudere il 20 agosto. - continua Milanese parlando della riforma dei format – La vera battaglia da vincere, però, è quella della riforma. Ormai sono in molti a chiedere una riduzione del numero di squadre professionistiche dalle attuali 100 a 60. La B a 40 sarebbe ideale, ma penso che anche l’approdo, forse più praticabile, a una C Elite potrebbe garantire maggiori ricavi alle 20 società iscritte, mentre le altre 40 società potrebbero avvalersi dei vantaggi normativi e fiscali del semiprofessionismo”.