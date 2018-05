Triestina, Milanese: "Con la Samb partita da dentro o fuori"

Fonte: TuttoC.com

La penalizzazione di due punti patita dal Mestre ha riaperto i giochi playoff in casa Triestina. I rossoalabardati ora sono distanti solo 2 punti dalla zona spareggi promozione e potranno giocarsi il tutto per tutto domenica contro la Samb. A parlarne in esclusiva per TuttoC.com è stato l'amministratore unico Mauro Milanese.

Sarà una partita importante quella di domenica contro la Samb per voi.

"Una partita da dentro o fuori. Loro devono vincere per confermarsi secondi in classifica, noi dobbiamo vincere per conquistare i playoff".

Cosa ti preoccupa?

"La forza della squadra e poi il fatto che hanno cambiato allenatore questa settimana. Quando si cambia ci sono sempre grandi motivazioni. Loro hanno cercato di dare così una scossa e di solito è ciò che succede quando si opta per l'avvicendamento in panchina. Sono stati per lungo tempo secondi e non so cosa succederebbe se dovessero perdere quel posizionamento. Anche per i giocatori sarebbe un dispiacere".

La vostra forza?

"Alterniamo grandi prestazioni a prestazioni di tipo diverso. Spero non vi siano bassi: servirà tenere alta la concentrazione".

Che tipo di c​​​​​​ampionato è stato?

"Dopo tanto tempo siamo tornati tra i professionisti e ci stiamo organizzando anche per quanto riguarda il settore giovanile e il femminile. Stiamo cercando di consolidarci per fare il salto nei playoff. Non ci dispiacerebbe riuscire a raggiungerli: deve però crederci chi va in campo".