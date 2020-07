Triestina, Milanese e gli errori arbitrali: "Chiedo rispetto. Pronto l'esposto ufficiale"

Continua la polemica in seno alla Triestina dopo l'eliminazione dai playoff promozione in Serie C nel match contro il Potenza, viziato, secondo la dirigenza alabadata, da alcuni evidenti arbitrali. "Io chiedo rispetto e non voglio che certe cose si ripetano - spiega l'amministratore unico del club Mauro Milanese dalle colonne de Il Piccolo -. Io non credo alle coincidenze, anzi dico che nel calcio le coincidenze non esistono. E non si può continuare a buttare via soldi per poi venire trattati in questo modo. Non me la sento di continuare a chiedere milioni per poi venire bloccati così, bisogna porsi un limite. Vediamo come andrà il prossimo anno, poi parleremo perché per quanto mi riguarda sono stufo di queste cose".

Milanese poi parla dell'esposto ufficiale su tutti gli errori arbitrali ai danni del suo club: "Lo stiamo preparando nei dettagli, e lo manderemo a tutti, FIGC, Lega calcio e agli arbitri. Per questi ultimi credo sia anche utile per migliorarli: si fanno tante riunioni con loro per cercare di fare meglio, quindi è bene che si guardino proprio le partite in cui si è sotto pressione, quelle di playoff e playout, che possono condannare le società a mancate promozioni o a retrocessioni".

Spazio infine ad una proposta per le prossime stagioni: "Almeno per le sfide importanti e decisive, dico play-off e play-out dove ci si gioca una promozione o una retrocessione, mettiamo il VAR".