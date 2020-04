Triestina, Milanese: "È il momento di fermarsi come hanno fatto altri sport"

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare di un eventuale stop del campionato: "Secondo me è giusto fermarsi come hanno fatto altri sport. Può dare anche la possibilità di perfezionare delle riforme soprattutto per la prossima stagione. Ci sono tante cose da stabilire: come si riparte, se si giocherà a porte chiuse e quindi senza abbonati e paganti, si va a rischio iscrizione. È il tempo di fermarsi e fare le riforme".