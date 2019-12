© foto di Monia Bracciali

Dalle colonne de Il Piccolo, l'Au della Triestina Mauro Milanese ha tracciato un punto della situazione tra girone di andata e calciomercato: "Le aspettative erano alte e quindi la delusione va di pari passo. Il mio auspicio è che il 2020 rappresenti una svolta. Io credo che proprio le scorie del finale di stagione abbiano condizionato la nostra falsa partenza. Pensavo che con una squadra collaudata, con lo stesso tecnico e con alcuni innesti di qualità, la partenza di questa nuova avventura sarebbe stata di alto rendimento. E invece penso che soprattutto nei reduci quella delusione abbia pesato. L’anno scorso ci siamo rinforzati parecchio. E lo faremo anche nel prossimo mese. Non ho in mente rivoluzioni ma vedremo delle facce nuove e altre lasceranno la compagnia. Se possibile ho in mente di inserire un giocatore per reparto".