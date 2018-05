© foto di Monia Bracciali

Mauro Milanese, amministratore unico delle Triestina, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, ha tracciato un bilancio della stagione alabardata ed in chiusura ha parlato anche della futura guida tecnica della squadra: "La stagione è stata positiva perché la Triestina mancava dai professionisti da un po’ di tempo. Si è vista una bella Triestina, peccato uscire dalla zona play off dove eravamo stati per 36 giornate, escluse due o tre volte. Ci proveremo nuovamente nella prossima stagione perché il nostro progetto è ambizioso e vogliamo salire gradualmente di categoria puntando alla Serie B. - conclude Milanese – Allenatore? Ora c'è il classico toto nomi. Lunedì e martedì ho degli incontri in programma, ma ho già le idee chiare".