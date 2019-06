Triestina, Milanese: "Il prossimo anno? Vogliamo arrivare primi"

© foto di Federico Gaetano

Ospite delle colonne de Il Piccolo Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione: "Noi vogliamo arrivare primi. La nostra volontà è quella di migliorare, ma sempre nella continuità. E non è facile rinforzare una squadra che ha fatto 68 punti. Faremo poche cose mirate, per migliorare soprattutto sulle palle inattive, ma anche negli assist, nella cattiveria, sui cross, sui tiri in porta. Qualcosa di analitico insomma. Sappiamo che ci saranno tante avversarie di valore come Padova e Venezia, ma il nostro obiettivo iniziale deve essere quello. Il sogno resta quello di arrivare in B e di arrivarci il prima possibile".