© foto di Monia Bracciali

L’amministratore unico dellla Triestina Mauro Milanese in conferenza stampa ha fatto il punto sul mercato e sulla crescita della squadra giuliana: “Questo restyling era necessario, c’era bisogno di aria nuova e così abbiamo portato tanti volti nuovi. C’è maggiore concorrenza e spero che chi è arrivato a gennaio possa dare una mano anche perché vogliamo i play off, anche se sicuramente non arriveremo fra le prime quattro, e non vogliamo essere di passaggio. - continua Milanese come riporta Trivenetogoal.it - Purtroppo non si è ripetuto quanto speravamo l’anno scorso, ma anche al Piacenza è successo lo stesso e in passato anche al Pordenone dopo la sconfitta col Parma in finale play off. Ora vogliamo costruire una squadra che possa andare in Serie B il prima possibile e abbiamo fatto un mercato anche in prospettiva di giugno”.