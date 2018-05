Triestina, Milanese: "Penalizzazioni? Noi in regola, anche con sacrifici"

© foto di Monia Bracciali

L'amministratore unico della Triestina, Mauro Milanese, dice la sua sul record di penalizzazioni registrato quest'anno in Serie C: "Noi siamo sempre regolari in tutto e ricordo che all'inizio, per riportare subito la Triestina fra i professionisti, abbiamo fatto sacrifici economici non indifferenti fra ripescaggi, versamenti a fondo perduto e svantaggi dal dover fare la squadra in corsa e di fretta. Handicap che le altre società non hanno avuto", riporta TuttoC.com.