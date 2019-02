© foto di Monia Bracciali

E' più che soddisfatto Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, alla fine di un gennaio davvero intenso: "Sono molto contento di questo mercato - ha rivelato ai colleghi de Il Piccolo al termine delle contrattazioni - da seconda in classifica, in teoria dovevamo toccare poco, invece siamo andati a rinforzare la squadra in ben tre undicesimi, con tre pedine titolari. E poi sono arrivati anche due giovani interessanti da scoprire".