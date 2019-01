© foto di Monia Bracciali

Valutazione tra i pali e sostituto di Granoche. La strategia di mercato di Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina sembra ben chiara, come raccolto dai colleghi de Il Piccolo: "C’è sicuramente da fare una valutazione sul portiere, che avevamo già pensato di fare e poi anche perché Valentini ha un problema che lo terrà fermo un mese. E poi bisogna trovare un sostituto di Granoche, un suo alter ego per quando El Diablo non c’è. Tutto questo tenendo presente che le caselle over sono piene e pertanto a gennaio o si agisce con gli scambi, oppure bisogna dirottare sugli under. Del resto sono le squadre di bassa classifica che a gennaio devono cambiare tanto, non certo chi è al secondo posto come noi. Anche per non alterare certi equilibri e perché chi è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene. Poi, se spunta l’occasione, ovviamente ci si ragiona".