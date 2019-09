Triestina, Milanese: "Volevamo un inizio diverso. Ora restiamo uniti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese in vista della sfida contro la Virtus Verona, trasferta fondamentale per risalire la china, ha parlato sul sito ufficiale del club chiedendo a tutto l’ambiente di stare vicino al club e al tecnico Massimo Pavanel, dato in bilico dopo un inizio di stagione al di sotto delle attese: “Tutti quanti volevamo un inizio diverso, ne siamo consapevoli e ne ho parlato anche con Biasin. Siamo tutti pronti e uniti per trovare un riscatto immediato sia a Verona sia in casa contro l’Arzignano. Non dobbiamo perdere punti e ci aspettiamo una grande Triestina nelle prossime gare. - continua Milanese - Restiamo uniti perché tifosi, società e giocatori devono sempre stare insieme soprattutto nei momenti più difficili. Vogliamo tutti la stessa cosa e dobbiamo andare in massa a Verona per cercare di fare i primi tre punti in trasferta”.