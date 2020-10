Triestina, nel gruppo squadra emerge una positività al Covid-19: la nota del club

Con una nota ufficiale, la Triestina comunica che ieri, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati, un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19: ovviamente il club, nel rispetto delle normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento il tesserato, programmando anche un nuovo e ulteriore ciclo di tamponi prima della partenza per Pesaro, dove domani si giocherà il match della 6^ giornata del campionato di Serie C.

Extra ciò, è stata anche annullata la presentazione della prima squadra alla città, che si sarebbe dovuta tenere ieri pomeriggio nella centrale Piazza Verdi alle 18:30.