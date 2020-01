© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Francesco Lodi del Catania per la Triestina: secondo quanto scrive TuttoB.com, infatti, il club giuliano avrebbe messo nel mirino anche Cristiano Del Grosso. Il terzino sinistro classe '83 è stato infatti utilizzato con il contagocce fino ad oggi da Zauri, allenatore del Pescara, e potrebbe salutare la compagnia già a gennaio. Per il momento, la Triestina ha solamente richiesto informazioni, ma sembrerebbe intenzionata a proseguire.