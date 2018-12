Triestina, occhi su Sarno del Padova. Ostacolo ingaggio

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Vincenzo Sarno, centrocampista in uscita dal Padova, potrebbe sbarcare in Serie C a gennaio anche se non sarà facile trovare un club che possa farsi carico del suo ingaggio (circa 150mila euro). Sul giocatore è forte l’interesse della Triestina, dove ritroverebbe l’ex compagno Tommaso Coletti, ma alla finestra ci sarebbero anche alcuni club del Girone C come riporta Trivenetogoal.it.