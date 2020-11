Triestina, ore calde per il futuro della panchina: la decisione entro oggi

Mister Carmine Gautieri era a rischio, e il pari di Carpi, nato a fronte di un'ottima prestazione, non pare aver fatto cambiare idea all'Au Mauro Milanese: la Triestina, probabilmente, cambierà allenatore. Come infatti riporta Il Piccolo - ed. Trieste, "non c’è ancora l’ufficialità ma è quasi certo che da martedì al Grezar sarà Bepi Pillon a condurre le danze".

Non resta che attendere.