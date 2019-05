Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Per una squadra la stagione prosegue con lo strascico dei playoff per l'altra - all'esordio in questo campionato - è invece terminata con l'ultima giornata: parliamo della Triestina, vicecapolista del Girone B che si sta preparando al meglio agli spareggi promozione e della Juventus U23 che farà da sparring partner ai rossoalabardati in questo cammino. E' stata infatti ufficializzata una amichevole tra le due compagini: la stessa si terrà il 22 maggio a Vinovo.