Triestina, Pavanel: "Abbiamo fatto qualche regalino al Chievo"

© foto di Valeria Debbia

Massimo Pavanel, allenatore della Triestina, ha commentato il KO in amichevole col Chievo per 3-0 ai canali ufficiali alabardati: "Abbiamo fatto qualche regalino ma bisogna considerare l'alta temperatura e la caratura dell'avversario. Granoche? Ci dà riferimenti diversi dal punto di vista fisico e sulle palle aeree. Sul piano del gioco però non cambia nulla, possiamo anche giocare con quattro attaccanti tutti insieme nel caso servirà in campionato".