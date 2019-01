Triestina, Pavanel: "Costantino-Granoche insieme? Si può fare"

© foto di Valeria Debbia

Con l'arrivo di Costantino alla Triestina, c'è chi è sobbalzato sulla sedia per una presunta incompatibilità tra il neo acquisto e Granoche. Ma a spezzare sul nascere ogni dubbio, ci ha pensato mister Massimo Pavanel, che, come riferisce Il Piccolo, si è così espresso in merito: "Se potranno giocare assieme lo dirà solo il campo il problema è che noi non abbiamo tempo per poter fare esperimenti. Quando riprendiamo abbiamo subito tre partite in una settimana. Certo, qualche rischio bisognerà prenderlo, ma poi non è detto che debbano giocare assieme, quando si gioca ogni tre giorni ad esempio possono alternarsi. Se stanno bene entrambi e la squadra regge le due punte, si può anche fare. Poi dipende dalla mediana e anche da che esterni ci mettiamo, perché ovviamente con Petrella e Mensah diventa problematico un assetto del genere. Ma in certe partite, o anche in certi momenti di alcuni incontri, credo si possa fare".