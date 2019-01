Triestina, Pavanel: "Gara decisa da episodi, conto su Costantino"

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Albinoleffe, il tecnico della Triestina Massimo Pavanel in conferenza stampa ha detto: "Sapevamo già che quella di oggi fosse una partita difficile, del resto la classifica non rispecchia i valori dell'AlbinoLeffe. Il primo tempo abbiamo fatto fatica, nel secondo abbiamo preso in mano il gioco e poi siamo stati puniti da alcuni episodi con un rigore molto fantasioso e un altro non concesso. Lo sapevamo: sono proprio gli episodi a decidere questo tipo di partite. Nessuna squadra ormai vince in scioltezza: le partite sono tutte da lavorare, con qualunque avversario. E' vero che ultimamente abbiamo perso un po' di fluidità in fase offensiva e, in questo senso, conto sul recupero di Costantino anche per riuscire ad attaccare la profondità".