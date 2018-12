Triestina, Pavanel: "Grande prova di maturità tecnica, mentale e fisica"

Dopo il successo contro il FeralpiSalò, il tecnico della Triestina Massimo Pavanel ha dichiarato: "Siamo stati in partita già prima dell espulsione e dopo abbiamo continuato bene come avevamo iniziato. Non ho visto nessun calo dopo l’espulsione e questa è stata la nostra forza. E' stata una grande prova di maturità tecnica, mentale e fisica - riporta Trivenetogoal.it -. La strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo difeso tutti con ordine, con ordine e sacrificio. Non puoi fare una partita così in 10 avendo giocatori sotto standard. Gustiamoci questa vittoria che è bellissima visto che cade nel Centenario e penso che oggi Trieste sia orgogliosa dei ragazzi che sono scesi in campo".