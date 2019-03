© foto di Valeria Debbia

"Sarà un derby importante perché darà senso al proseguo del nostro campionato, ma noi avremo gare difficili anche nelle settimane successive". Massimo Pavanel, allenatore della Triestina, come riportato dal Messaggero Veneto, ha così commentato alla presentazione di Udine l'atteso derby contro i Ramarri: "Se il Pordenone ha tanti punti in classifica significa che è una bella squadra, ma io ho fiducia nei miei ragazzi: se siamo al massimo potremo fare bene. E se poi avremo tutta Trieste al nostro fianco avremo quell’uomo in più che potrà fare la differenza. Un appello al pubblico? Che viva questa gara con trasporto, ma che alla fine dia vita a un vero terzo tempo. Sarebbe bellissimo".