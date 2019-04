Triestina, Pavanel: "Senza di noi campionato già finito da un po'"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Valeria Debbia

Massimo Pavanel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Triestina-Teramo: “Se ci proporremo ai livelli delle ultime partite, sono convinto che avremo grosse chance di ottenere un risultato positivo. Vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata, una sconfitta che brucia e abbiamo fatto fatica a digerire. Mancano ancora due partite, da oggi nella peggiore delle ipotesi potrebbero restare sei partite. Possiamo dire la nostra in una lettera finale. C’è grande orgoglio di poterci giocare qualcosa a 180 minuti dalla fine. Sicuramente non succede, ma se succede…. ci sarà da divertirsi. Senza di noi questo campionato sarebbe finito da un po’. Credo che sarà dura sia per loro con la Giana, sia per noi col Teramo. Stiamo quasi tutti bene, qualche piccolo acciacco c’è, ma siamo messi abbastanza bene. Granoche e Costantino assieme davanti? Abbiamo esterni molto offensivi, vedremo…Ogni risultato è figlio di quello che hai fatto, non ho rimpianto. Se le vinciamo tutte da qui alla fine siamo su. E con tutte intendo tutte le sei partite che nella peggiore delle ipotesi che dovremo giocare. Il Pordenone ha 6/11 della squadra titolare che ha giocato sempre assieme negli ultimi anni. Battiamo il Teramo, poi sarà Fano e poi sarà quello che sarà…”