Al termine dell'incontro che ha visto la sua Triestina ribaltare il risultato contro il Gubbio da una situazione di 0-2 a un incoraggiante 2-2, l'allenatore Massimo Pavanel è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è stata una delle gare più belle che abbiamo fatto, io sono contento. Chiaro è che in una partita in cui quasi non meritavi di essere sotto ti ritrovi disperato, poi la rimonti bene e hai l'occasione per vincerla: complessivamente sono contento. Abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato, ma magari qualche volta abbiamo raccolto di più. Accettiamo il verdetto del campo, ma l'importante è che ci sia un miglioramento costante. Trieste vuole una squadra così, apprezza più recuperi del genere che vittorie risicate. Ho visto una squadra che ha giocato con idee chiare quindi proseguiamo con fiducia e aspettiamo di recuperare i giocatori".