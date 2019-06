Triestina, Pavanel: "Sogno Serie B. Daremo tutto. Sempre"

© foto di Federico Gaetano

Finali playoff di Serie C domani al via per la Triestina di Massimo Pavanel è in programma l'andata del duello col Pisa e il tecnico degli alabardati ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Ci giocheremo la B fino al 90° dell’ultima gara in casa. Questo è da sempre il nostro sogno: cerchiamo di viverlo bene e in maniera concreta. Abbiamo fatto una grande impresa, siamo stati bravi in tantissime cose e, dopo settimane senza impegni agonistici, è andata meglio rispetto la trasferta di Salò. E credo che domani possa verificarsi un ulteriore salto di qualità. Procaccio? La miglior sorpresa del campionato: non ho visto tanti 1996 giocare con questa personalità".