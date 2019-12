© foto di Federico Gaetano

La Triestina è al lavoro per rinforzare il proprio reparto mediano e guarda con interesse alla situazione di Francesco Lodi del Catania. Il calciatore potrebbe infatti salutare il club etneo e avrebbe già avuto i primi contatti, come riporta Trivenetogoal.it, con la società giuliana che però dovrà vincere una folta concorrenza per l'esperto regista.