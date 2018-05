Triestina, per la panchina spunta il nome di Zeman

© foto di Federico Gaetano

Clamoroso retroscena per la panchina della Triestina. Per la prossima stagione non sarà probabilmente confermato Nicola Princivalli, ed è già quindi scattata la ricerca al nuovo tecnico. Un papabile profilo è quello di Massimo Pavanel, che quest'anno ha traghettato l'Arezzo alla salvezza, ma il nome più in caldo sembra essere quello di Zdenek Zeman, che l'ad alabardato Milanese avrebbe già contattato telefonicamente: la richiesta di disponibilità, al momento, non ha avuto un seguito.

A riferire la notizia è trivenetogoal.it.