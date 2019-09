© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Triestina annuncerà il nuovo allenatore dopo il turno infrasettimanale, quando sulla panchina siederà Princivalli, con diversi profili che stanno venendo contattati in queste ore. In cima alla lista c’è Bepi Pillon a cui, secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato offerto un annuale con opzione per il rinnovo in caso di promozione. L’alternativa all’ex Pescara sarebbe Andrea Sottil, mentre Carmine Gautieri appare più dietro nella corsa alla panchina alabardata.