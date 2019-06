Triestina-Pisa 1-1, Granoche risponde a Masucci: si va ai supplementari

Non sono bastati 180 minuti per stabilire chi tra Triestina e Pisa sarà promosso in Serie B. Al "Nereo Rocco", dopo il 2-2 dell'andata, i tempi regolamentari si sono chiusi infatti col risultato di 1-1: vantaggio ospite con Masucci al 28', pareggio di Granoche su rigore al 58', con la Triestina in dieci uomini a causa dell'espulsione rimediata da Lambrughi all'82'. Per decidere chi farà compagnia a Entella, Pordenone e Juve Stabia si andrà dunque ai supplementari.