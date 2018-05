Triestina, Porcari: "Senza play off è un mezzo fallimento"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista della Triestina Filippo Porcari ha parlato a Il Piccolo del mancato accesso ai play off di Serie C: “L'obiettivo play off era alla nostra portata e per questo considero la stagione un mezzo fallimento sia a livello personale sia per le ambizioni della società e della gente. Questa però è una società forte, con un grande passato e sono certo che Milanese trarrà le conclusioni giuste da questa stagione per costruire un'ottima squadra. La Triestina merita altri palcoscenici. - continua Porcari parlando del suo futuro – Mi piacerebbe moltissimo restare, lo vorrei tanto, ma non dipende solo da me”.