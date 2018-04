Triestina, Pozzebon: "La vittoria sul Padova ha ribaltato l'umore"

© foto di Giuseppe Scialla

Dalle pagine di TrivenetoGoal arrivano alcune parole dell'attaccante della Triestina Demiro Pozzebon. L'ex Messina ha iniziato analizzando la vittoria sul Padova nell'ultimo turno di campionato: "Direi che la partita parla da sola. Abbiamo messo ritmo e intensità rischiando pochissimo, in pratica quasi nulla. Serviva la classica partita perfetta e a parer mio siamo riusciti a metterla sul campo, meritando la vittoria. I benefici della vittoria sul Padova si sono visti subito. Il morale alto non solo nel post partita, ma anche alla ripresa degli allenamenti e nel prosieguo della settimana, si percepisce un altro spirito rispetto all’ultimo periodo. Questo ci sta dando ancor più voglia di lavorare per preparare al meglio la prossima trasferta che sarà molto difficile, contro una squadra a caccia di punti pesanti".