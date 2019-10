© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Neanche Nicola Princivalli si aspettava di essere confermato come allenatore della Triestina dopo aver preso il posto – ad interim – di Massimo Pavanel. “Per me è stata una vera sorpresa. - esordisce il tecnico a Il Piccolo - Io avevo finito quello che per me era comunque l’ultimo allenamento con la Berretti, perché la notizia era che avrei fatto il vice in prima squadra, anche se non sapevo sinceramente ancora di chi. Poi verso sera sono stato chiamato da Milanese che mi ha comunicato la decisione di andare avanti con me. Sono rimasto sorpreso, ma ovviamente anche molto contento e ora cercherò di sfruttare questa grande opportunità al massimo. Possono essere occasioni che poi non capitano mai più”.