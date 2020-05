Triestina, Sarno: "Caos sulla quarta promossa. Ci saranno scontenti e tanti ricorsi"

Dalle colonne de Il Piccolo l'attaccante della Triestina Vincenzo Sarno ha parlato della sospensione del campionato di Serie C e del futuro: “Mi sembra un caos, si è deciso per non far riprendere il campionato, ma qualunque soluzione si troverà farà degli scontenti e pertanto credo ci saranno molti ricorsi. Prendere la migliore seconda ci può stare, qualcosa bisogna inventarsi per decidere la quarta promossa, ma la cosa più importante adesso è pensare a come ripartire l'anno prossimo. - continua Sarno – Al momento non conosco il mio futuro, sarei un calciatore del Catania, ma non ho idea di come possa andare a finire. A Trieste ho avuto un impatto positivo e non parlo solamente del campo, ma di tutto quello che sta attorno. L’ambiente, la città, la società, il gruppo e i compagni, con tutto questo mi sono trovato subito alla grande”.