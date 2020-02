Triestina, Sarno: "Qui per 6''. Chissà che non sia un segno del destino"

© foto di Giuseppe Scialla

Il neo acquisto della Triestina Vincenzo Sarno in conferenza stampa scherza sulla tempistica del suo arrivo (contratto depositato alle 20:00 e 54 secondi): “Sono qui per sei secondi, la trattativa è stata chiusa proprio in extremis, e chissà che questo non sia un segno del destino. - continua Sarno come riporta Trivenetogoal.it - Non ho obiettivi personali, sono venuto qui con grande entusiasmo e cercherò di dare il massimo per questo gruppo meraviglioso. Per quanto riguarda l’infortunio sto bene, a Catania ero già a disposizione e se ci sarà la possibilità l’allenatore può già contare su di me”.