Triestina, sbarca Malonga. Sosterrà un periodo di prova

Nella giornata di oggi, come rivela Trivenetogoal.it, è sbarcato a Trieste l'esperto attaccante Dominique Malonga che resterà in città per qualche giorno in prova agli ordini del tecnico della Triestina Massimo Pavanel che dovrà decidere su un suo eventuale tesseramento. Il francese è reduce da due esperienze non esaltanti con Elche e Servette e vuole provare a tornare in Italia a distanza di due anni dall'esperienz alla Pro Vercelli.