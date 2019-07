© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Triestina è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo con un calciatore di primissimo piano come Giuseppe Caccavallo. Il classe ‘87, autore di 16 reti in 24 partite nell’ultima stagione alla Carrarese, da tempo è nel mirino del club alabardato che avrebbe avviato già i contatti per chiudere una trattativa che al momento procede spedita come riferisce Trivenetogoal.com.