Come riferisce TrivenetoGoal.it, c'è stato un grande spavento in casa Triestina per l'allenatore Massimo Pavanel, che già prima del match aveva accusato sintomi di malessere, riacutizzatisi nel corso del primo tempo della partita contro il L.R. Vicenza: il tecnico ha comunque ultimato la gara in panchina, ma è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti. Pavanel, secondo quanto si apprende, darebbe già ampi segnali di miglioramento.