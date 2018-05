Triestina, stuzzica l'imminente svincolato Abou Diop

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante Abou Diop, dopo l'ottima stagione con la maglia del Bassano, è rientrato al Torino per fine prestito, ma il club granata non gli rinnoverà il contratto. Da svincolato ci sarà sicuramente la fila per ingaggiarlo e, tra le varie società interessate a lui, secondo quanto riportato da TuttoC.com, c'è in particolare la Triestina. Ma gli alabardati devono contrastare la concorrenza del Carpi.