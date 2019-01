© foto di Valeria Debbia

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it la panchina di Massimo Pavanel starebbe traballando pericolosamente dopo le ultime due gare. L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese non ha gradito la gestione delle sfide contro Ravenna e Albinoleffe e starebbe riflettendo su cosa fare. Al momento sarebbero due le alternativa, ma una appare essere destinata a restare un sogno. Si tratta della pista che porta a Serse Cosmi che ha un ingaggio pesante e la cui disponibilità a scendere in Serie C è tutta da valutare. Per questo in pole ci sarebbe Massimo Drago.