Triestina-Vicenza Virtus, Milanese fa il suo pronostico e Arma risponde

© foto di Monia Bracciali

Alla vigilia del derby fra Triestina e Vicenza Virtus Mauro Milanese, amministratore unico del club alabardato, ha rilasciato alcune dichiarazioni di TrivenetoGoal: "Arma pericolo numero uno? Rachid ha il brutto vizio di segnare alle sue ex squadre. Lo ha fatto l’anno scorso quando vestiva la maglia della Triestina contro il Pordenone, poi ci ha segnato in Coppa Italia. Facciamo così: ditemi dove devo firmare per un 2-1 per noi con gol di Arma".

A Milanese ha risposto lo stesso attaccante del Vicenza in conferenza stampa: "Io invece spero di non segnare e di vincere... Milanese lo stimo molto perché è una persona molto competente che sa come costruire le squadre. Ci sarà tanta gente al seguito, non dico che sarà come giocare in casa ma farà piacere avere così tanti tifosi. Il più pericoloso della Triestina? Penso a Mensah, che può fare bene negli spazi. Anche Bracaletti è molto forte, è un amico e anche se non gioca da subito può entrare e fare la differenza".