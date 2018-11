Trocini sorride, Pazienza no. La V. Francavilla batte 2-0 il Siracusa

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

E' Bruno Trocini l'allenatore esordiente a sorridere oggi nella sfida tra Virtus Francavilla e Siracusa. Amara invece la prima partita sulla panchina dei siciliani per Michele Pazienza. I pugliesi si impongo per 2-0. Vantaggio nel primo tempo con Manuel Sarao che sfrutta un'ottima sponda di Sparacello e di sinistro batte Messina. Il raddoppio a tempo praticamente scaduto - con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Palermo - grazie ad Anthony Partipilo che ruba palla e batte il portiere avversario con un pallonetto.