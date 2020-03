Turotti dopo il rinnovo: "Ho la Pro Patria nel cuore. Dobbiamo mantenere la Serie C"

vedi letture

Dalle colonne di Tuttosport, ha parlato il Ds della Pro Patria Sandro Turotti, arrivato a Busto Arsizio nell’estate 2016 e fresco di rinnovo fino al 2022: "Sono felicissimo. E’ la prima volta nella mia carriera che, Biellese a parte, squadra della mia città, rimango in una società così a lungo. Questo significa che la Pro Patria sta diventando casa mia. Mi sento parte integrante, siamo partiti dal nulla, abbiamo raggiunto splendidi traguardi. Sono arrivato a Busto Arsizio cogliendo al volo un’opportunità di lavoro, ma ora ho la Pro Patria nel cuore. Devo dire grazie alla presidentessa Patrizia Testa, per la stima, la fiducia e la serietà mostrata fin dal primo momento. Questo ha certamente influito sulla decisione di continuare con questi colori. Ringrazio il mister, la squadra, lo staff, i dipendenti, i collaboratori, tutti i tifosi biancoblu. Sarà una sfida ancora più difficile per proseguire ciò che abbiamo iniziato quattro anni fa, che deve avere come scopo quello di mantenere la Pro Patria nei professionisti".