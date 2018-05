Tutino arma in più del Cosenza: “Voglio la B con questa maglia”

© foto di Giuseppe Scialla

Tre gol in quattro gare di play off. Gennaro Tutino è l'uomo simbolo del Cosenza che sta stupendo e si candida a vera e propria mina vagante dopo aver portato a casa lo scalpo prestigioso del Trapani. Gol che permettono all'attaccante esterno di raggiungere la doppia cifra in stagione (7 gol in quella regolare e uno in Coppa Italia Serie C) e che danno motivazioni ulteriori per raggiungere un vero e proprio sogno. “Il successo e il mio momento sono tutto merito della squadra, sono felice di essere arrivato in doppia cifra. - spiega Tutino al sito ufficiale dei calabresi – Ora spero di salire in Serie B con questa maglia”.