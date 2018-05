"Tutto comincia e ha un termine". Il passo di lato di Albé alla Giana

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

“Tutto comincia e tutto ha un termine, gli ultimi anni sono stati un po’ pesanti per me, a causa dell’età che porta con sé qualche problema e che induce a fare delle scelte”. Così è iniziata la conferenza stampa, l'ultima da allenatore, di Cesare Albé che dopo 23 anni consecutivi sulla panchina della Giana Erminio ha deciso di fare un passo indietro, o meglio di lato visto che diventerà vice presidente del club lombardo, lasciando il timone della squadra al suo delfino Raul Bertarelli, classe '79 da quattro anni al suo fianco in panchina.

Termina così una delle storie d'amore calcistico più lunghe e romantiche del nostro calcio e non solo. Una storia iniziata nel 1995 con l'obiettivo di riportare la Giana in Eccellenza dopo una stagione segnata dalla retrocessione. Il primo anno non va bene, chiudendo al terzo posto, ma la società dà fiducia al tecnico che in quella successiva la ripaga vincendo il campionato con sei giornate d'anticipo, seguono tre salvezze prima della retrocessione a inizio millennio. Un altro passo falso che però non fa cambiare idea alla società così come quella che arriverà nella stagione 2004/05 (dopo aver riconquistato l'Eccellenza). La svolta arriva nel 2011/12, dopo un'altra retrocessione arrivata ai play out contro la Vimercatese che ha come preparatore proprio quel Bertarelli che ora guiderà la Giana, con tre promozioni di fila che danno il là alla favola dei biancoazzurri che nel 2014 approdano per la loro prima volta fra i professionisti non lasciandola più con il punto più alto raggiunto nel 2016/17 con il quinto posto finale. Dopo un'altra posizione di prestigio e la conquista dei play off Albé ha deciso di lasciare spazio a un tecnico più giovane e in rampa di lancio che potrà comunque contare sull'aiuto e i consigli del suo mentore che è e resta un punto fermo della grande famiglia Giana.