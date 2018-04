Tuttosport, Alessandria: "Via al tour de force". Sette gare in un mese

Non ci sono solo i recuperi di Serie A e Serie B in programma nella giornata di oggi. Anche in Serie C si gioca per recuperare i match delle scorse settimane. Fra le squadre in campo c'è anche l'Alessandria di Michele Marcolini attesa dalla sfida con l'Arzachena. "Via al tour de force" è il titolo che Tuttosport ha scelto nel giorno del match dei grigi che apre la volata finale con una gara ogni tre giorni (fra campionato e Coppa Italia) in programma per tutto il mese di aprile.